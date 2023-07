Relay3Tryal, i Bagnini di Cervia si sfidano in una gara di corsa, nuoto e voga

I ’baywatch’ cervesi tornano a sfidarsi. Domani alle 19.30 sulla spiaggia libera di Cervia si terrà la quarta edizione di Relay3Tryal, sfida tra i marinai di salvataggio della Cooperativa bagnini di Cervia. I bagnini, divisi in squadre, si sfideranno in una staffetta di corsa, nuoto e voga. La competizione vede impegnati 36 marinai (di cui 2 ragazze) che si sfideranno in batterie da 4 squadre coprendo una distanza di 170 di corsa, 100 metri a stile libero e 250 metri con i mosconi la cui trattoria prevede di doppiare la boa e tornare a riva.