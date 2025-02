Relazioni interculturali, progetto dedicato all’immagine

La Romagna Faentina è sempre più internazionale. Un importante progetto europeo in collaborazione con l’Università Iuav di Venezia, la Galleria Nazionale Armena, l’associazione di fotografica croata Organ Vida, la fondazione Noor attiva nei Paesi Bassi, l’Università Paris Citè di Parigi oltre a due partner associati quali l’associazione egiziana Armenian General Benevolent Union Cairo Chapter e l’associazione turca Garanti Kultur, vedrà anche la partecipazione dei sei comuni dell’Unione della Romagna Faentina.

Si tratta del progetto ‘Cross-Looking - Educazione e circolazione dell’immagine per ritrarre la società in cui viviamo e narrare le relazioni interculturali’ che nell’ambito del programma Europa Creativa è stato promosso dall’Università Iuav di Venezia e mira a incoraggiare la cooperazione e gli scambi tra organizzazioni culturali e artisti in Europa e nel mondo.

Nello specifico il progetto individua tra le finalità l’educazione dei giovani all’uso delle immagini per la rappresentazione della realtà: da un lato, riscoprendo lo storytelling della fotografia analogica, e dall’altro, analizzando le relazioni tra Oriente e Occidente come riferimento chiave per il multiculturalismo e il dialogo interculturale.

Tra le azioni principali del progetto ci sarà la realizzazione di una mostra fotografica itinerante in quattro paesi: Italia, Turchia, Egitto e Armenia, identificando i due fotografi e il gruppo di giovani che documenterà l’esperienza artistico-culturale, collaborando anche con associazioni giovanili del territorio.

Inoltre, verranno realizzate attività di ricerca, workshop sulla fotografia analogica e conferenze locali e transazionali volte a educare i giovani all’uso delle immagini per la rappresentazione della realtà. Lo sviluppo delle iniziative è previsto nei prossimi mesi e si prolungherà fino a giugno 2027.

Secondo quanto stabilito dall’accordo di partenariato tra le realtà partecipanti, l’Unione della Romagna Faentina coordinerà le attività riguardo alla preparazione artistica del percorso fotografico e dello storytelling, con particolare riferimento alla preparazione artistica del viaggio interculturale, alla selezione e preparazione del gruppo editoriale itinerante e alla supervisione del contenuto di storytelling.

Ciascun soggetto partecipante contribuirà con uno stanziamento economico. Per l’Urf la quota ammonta a poco meno di 200mila euro, dei quali 134mila, ovvero il 70% del budget previsto sarà finanziato da fondi europei.