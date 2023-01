Religioni e pace Ne parla Adriano Dall’Asta

Il ruolo delle religioni nel costruire la pace, anche in Ucraina. Questo il tema al centro della serata organizzata dalla Scuola di formazione teologica San Pier Crisologo in collaborazione con l’Ufficio Ecumenismo e dialogo interreligioso in programma domani, lunedì 9 gennaio, in Seminario (a partire dalle 20.45). “Ascolto e sfida della pace” è il titolo scelto per l’incontro che avrà come protagonista il professor Adriano Dall’Asta, esperto di cultura russa e di ecumenismo, vicepresidente della Fondazione Russia Cristiana, docente di Lingua e Letteratura russa all’Università Cattolica di Brescia e Milano. La serata aprirà anche il nuovo corso di Ecumenismo dal titolo “Camminare insieme”, al via il 16 gennaio (per quattro lunedì) in preparazione alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 2023) e alla Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei (17 gennaio 2023). Per informazioni sui corsi della Scuola di Formazione teologica www.teologiaravenna.it.