Relitti russi in pialassa Autorità portuale: "I fondi sono pochi Bastano per una nave"

L’Autorità di sistema portuale sta valutando se procedere almeno al recupero di una delle navi abbandonate da decenni nell’area poco distante dal Canale Piomboni. Si tratta di cinque relitti: tre navi russe (‘Or Enburggaz Prom’, ‘Vomv Gaz’, ‘V.Nikolaev’) e due imbarcazioni minori.

"Abbiamo ricevuto un contributo ministeriale di due milioni, cifra però veramente bassa rispetto all’eventuale importo di gara d’appalto per portare finalmente via quei relitti da dove si trovano ora" commenta il presidente dell’Adsp, Daniele Rossi. "Sono convinto che sia un’operazione da fare, anche per step. Ma è chiaro che l’investimento sarebbe minore se potessimo aprire il cantiere una volta sola e procedere al recupero di tutte le navi semiaffondate. Il costo aumenta, chiaramente, se i mezzi impegnati e tutta l’organizzazione di cantiere devono essere allestiti e disallestiti ogni volta".

Sono queste che le considerazioni che sta facendo l’Adsp che, per recuperare almeno un relitto dovrebbe investire fondi propri sottraendoli ad altri investimenti. "Stiamo cercando forme di finanziamento che ci consentano questo intervento" che ha valenza ambientale perché le condizioni dei relitti abbandonati da decenni sono sempre più precarie, e anche per le previsioni di sviluppo del porto. "Da quando esiste la nuova normativa – spiega Rossi - l’Autorità di Sistema Portuale si è messa al lavoro e ha già trasmesso al ministero la documentazione tecnica necessaria per poter, nel rispetto delle nuove disposizioni, creare le condizioni per rendere possibile l’intervento sugli altri relitti attualmente abbandonati nel porto di Ravenna".

Per ora sono arrivati due milioni per il solo recupero del cargo Orenburg Gazprom, primo relitto a dover essere rimosso per il cattivo stato di conservazione e l’inclinazione che ha assunto: è l’ultima venendo dal mare che si incontra nella pialassa Piombone.

Negli uffici di via Antico Squero è arrivato il progetto redatto dalla Tecno di Milano, società di ingegneria che fa capo alla Rosetti Marino. Si tratta di una società specializzata nel recupero di navi, che ha partecipato con i propri studi ingegneristici al rigalleggiamento della nave da crociera Concordia, in seguito all’incidente del 12 gennaio 2012 all’Isola del Giglio.

L’operazione di rigalleggiamento e di trasferimento via mare a Genova di ciò che restava della Concordia, venne coordinata dalla Micoperi. Nell’arco di un anno le tre navi russe e le due minori potrebbero non far più parte del paesaggio marino, ma il problema è capire quando iniziare i lavori, considerando che una volta stanziata la cifra, va poi bandita la gara d’appalto per un’operazione complessa. Sempre per restare in ambito portuale, il 4 aprile si terrà la seduta pubblica relativa alla Procedura aperta per l’affidamento in "Concessione mediante project financing della progettazione, costruzione e gestione dell’Area per soste e servizi per l’autotrasporto. Come noto, all’Autorità di sistema portuale è pervenuta una sola offerta da un raggruppamento di imprese del settore logistico.

