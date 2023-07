Rendere più decorosa Marina di Ravenna

Affezionato a Marina

di Ravenna, vengo periodicamente a trascorrere

un periodo di vacanza con il nipotino ravennate.

Purtroppo trovo disdicevole riscontrare sempre più il totale disinteresse delle competenti funzioni pubbliche nei riguardi del decoro urbano.

Lavori pubblici mai terminati, zone abbandonate, panchine rotte…ma soprattutto marciapiedi letteralmente “bombardati” con sobbalzi, buche, inciampi.

Una situazione indecorosa

che Marina non merita e non meritano gli affezionati ospiti . Mi auguro sia arrivato il momento per una netta inversione di attenzione.

Saluti.

Emilio Dilda -Monza

I problemi al Ponte mobile

e il traffico pesante

Le continue chiusure del ponte mobile e il nuovo sistema di attraversamento con dissuasori rende difficoltoso il traffico

in via Trieste. La soluzione potrebbe essere escludere il traffico pesante e convogliarlo nella tangenziale che collega Classe e l’anello attorno alla città. Questo concetto

fu ideato negli anni 60

quando fu costruito

il nuovo porto San Vitale

ma mai reso veramente operativo.

F. G.