Resa dei conti Consar, impossibile fare di più

Era una scommessa e come tale è finita. Intendiamoci: quando fu allestita la Consar 2024-25, allenata e diretta da un tecnico esordiente a tempo pieno (ebbe una breve esperienza nella massima serie come head-coach nella natia Vivo Valentia sei stagioni prima) le aspettative della dirigenza e dell’ambiente erano concernenti l’accesso ai playoff e poi chi vivrà vedrà. Il campionato precedente aveva messo in cascina una serie di splendide prestazioni, interrotte da una ‘sanguigna’ semifinale persa per un battere di ciglia col Grottazzolina, poi salito battendo proprio quel Siena che l’altro giorno ha tarpato le ali ai giallorossi del presidente Rossi.

Nella regular season appena andata in archivio la Consar, pur senza i gioielli nostrani Bovolenta ed Orioli, partiti l’estate scorsa per i palcoscenici dell’A1, è andata, numeri alla mano, addirittura meglio: venti successi e sei sole sconfitte. Nessun altra rivale con fatturati due-tre volte superiori - che si chiamasse Catania, Cuneo, la stessa Siena, Brescia - ha centrato un tal bottino. Ma l’unica promozione nella massima serie era ed è determinata dalla vincente dei playoff. Ergo...chi ha avuto problemi d’assetto e/o di infortuni di giocatori-chiave (leggasi Nelli, pluriazzurro e determinante per queste scene) si è regolato di conseguenza. Ed ecco che la scommessa è arrivata alla resa dei conti.

I nodi sono venuti al pettine, soprattutto in gara-uno, avendo evidenziato i reali limiti di questo sestetto, costruito con sale in zucca l’estate scorsa ma che era realmente una coperta corta, se l’ambiente ‘voleva’ il grande salto. Ma onestamente coach Valentini, che può aver avuto problemi di gestione in partita non certamente in allenamento dove ha lavorato a tutto tondo, ha dovuto fare i conti con un assetto da ‘inventare’ a seconda della bisogna. Fuori di metafora, con un budget all’osso, non era possibile avvalersi di giocatori stranieri che facessero la differenza come in altre formazioni: dopo le esperienze poco propizie di Falardeau e Benavidez (il greco Raptis è stato una meteora ma costava e non poco), ecco Ekstrand e Vukasinovic. Quest’anno nel cambio svedese-montenegrino si è guadagnato in ricezione e poi stop. La scommessa sarebbe stata portata alla massime conseguenze (potendo anche di non accedere ai playoff) se si fosse deciso di giocare la carta Zlatanov jr appena sedicenne nel ruolo di posto 4 titolare. Troppo rischio per un ‘prospetto’ fantastico in prestito.

Bisognava esser chiari subito anche perché questa decisione avrebbe fatto a pugni coi movimenti di volley-mercato che hanno portato a Ravenna elementi di sicura resa come Tallone, Canella e Copelli. L’incognita era la vera bocca-da-fuoco, quel Guzzo, ora ventitreenne, che per tre quarti d’annata ha fatto faville poi ha pagato pegno, magari perché non abituato a questi ritmi forsennati da playoff ed a responsabilità da uomo da palla sicura, lui che veniva da riserva a Padova. Morale della favola: nessuna tragedia sportiva, questa eliminazione ai quarti di finale, ma la conferma che "l’argent fait la guerre". E a Ravenna le tasche sono poco capienti...