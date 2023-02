Rescindere il contratto col Consorzio Research

Due settimane fa, il nostro gruppo consiliare ha diffuso la notizia della revoca disposta dal Tribunale di Salerno del controllo giudiziario e contestualmente della sospensione del provvedimento di interdittiva antimafia emesso dal Tar campano nell’aprile 2022, nei confronti del Consorzio Research affidatario dei lavori del nuovo Palazzo delle Arti e dello Sport. Ora abbiamo appreso che il Tar di Salerno ha deciso di anticipare l’udienza di merito al 28 febbraio. In quell’occasione il Tar di Salerno potrebbe emettere la sentenza di conferma del provvedimento di interdittiva antimafia a carico del Consorzio Research. In questo caso, i lavori del cantiere del nuovo Palazzetto si bloccheranno nuovamente. Il nostro gruppo consiliare sin dalla prima intedittiva antimafia, ha sollecitato il Sindaco de Pascale affinché procedesse con solerzia alla rescissione del contratto d’appalto col Consorzio Research. Una sollecitazione totalmente ignorata dal sindaco Nel frattempo il cantiere è rimasto fermo per lungo tempo. Ho depositato un’interpellanza al Sindaco, con il quale chiedo di recedere senza indugio dal contratto, qualora il Tar di Salerno confermasse il provvedimento di interdittiva antimafia.

Veronica Verlicchi

Capogruppo La Pigna, Città-Forese-Lidi