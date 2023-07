Residenti infuriati contro il Centro estivo a Ravenna: “Troppo rumoroso, raccolte 60 firme"

Ravenna, 21 luglio 2023 – È di nuovo rivolta fra i residenti del quadrilatero compreso fra via Antica Milizia, via Carlo Levi, via De Sanctis e via Fortunato, che come l’anno scorso si sentono assediati dai rumori provenienti dal centro estivo della vicina parrocchia dei Santi Simone e Giuda.

I residenti di cinque diversi condomini, esasperati, hanno dato vita a una raccolta firme che ha ottenuto già sessanta sottoscrizioni, e si sono rivolti a carabinieri, polizia, comune e polizia locale. "Stiamo valutando l’esposto in Procura – spiega Sirio Pretolani, uno dei residenti della zona –. Voglio precisare che nessuno di noi residenti ha nulla da ridire circa la presenza del centro estivo: nessuno mette in discussione il ruolo sociale del ’cre’. Crediamo però che chi ha la responsabilità del centro e della parrocchia debba accettare il fatto che la chiesa non è l’unico edificio in questa zona: occorre rispetto". I rumori nel mirino non sono tanto quelli relativi al vociare dei ragazzi, quanto piuttosto "l’uso che viene fatto di megafoni, altoparlanti e addirittura del campanile, che abbiamo sentito suonare poco dopo le 8 di mattina e non solo durante la settimana, ma anche a mezzogiorno, alle 17.40, alle 19, talvolta per lunghi periodi. Forse chi aziona il campanile ignora che tutti bene o male possiedono un orologio o un telefono? Crediamo che chi frequenta la parrocchia lo faccia anche senza che il campanile gli ricordi continuamente della sua esistenza".

I problemi non sono dettati solo dalla rumorosità dei frequentatori del centro estivo: "Ci chiediamo come mai accada di vedere i ragazzi giocare sul cemento anche in ore molto calde. Le famiglie lo sanno? Non capiamo come mai i ragazzi non possano giocare alle spalle della chiesa, in direzione del campo da rugby, lontano dalle abitazioni". Fra le criticità lamentate ce ne sono poi altre: "Un autobus rimasto fermo a lungo con il motore acceso, musica altissima in occasione delle feste, parcheggio selvaggio, abitudini in fatto di conferimento dei rifiuti che ci hanno obbligati a chiedere a Hera un cassonetto per la carta in più" prosegue Pretolani. Già l’anno scorso analoghe argomentazioni furono esposte alla parrocchia, ma la situazione non migliorò. "Sappiamo anzi che fu detto di limitare alcune attività perché ‘altrimenti i residenti si lamentano’. Noi però non ci stiamo a passare per i cattivi: non abbiamo mai disconosciuto il ruolo del centro estivo, chiediamo solo che nessuno si ritenga al di sopra della legge".