Residenze artistiche tra Europa e Vicino Oriente

L’Unione della Romagna Faentina ha aperto le candidature per partecipare a ‘Cross-looking – Image education and circulation to portrait the society we live in and narrate intercultural relations’, un progetto europeo co-finanziato dal programma Creative Europe, che coinvolge partner da Italia, Armenia, Croazia, Paesi Bassi, Francia, Turchia ed Egitto.

Cross-looking nasce quale percorso di ricerca storico-culturale e fotografico per educare i giovani all’uso consapevole delle immagini nella narrazione della realtà contemporanea, esplorando il dialogo tra Oriente e Occidente attraverso il racconto visivo. Nell’ambito del progetto sono previste quattro residenze artistiche internazionali della durata di 12 giorni, che si svolgeranno in quattro città simbolo del dialogo interculturale: Yerevan (Armenia) a settembre 2025; Istanbul (Turchia) nel mese di novembre 2025; Il Cairo (Egitto) a gennaio 2026 e Roma (Italia) a marzo 2026.

L’Unione della Romagna Faentina selezionerà quattro giovani partecipanti, interessati all’ambito fotografico e delle arti visive, che avranno l’opportunità di prendere parte a una o più delle residenze, precedute da un percorso formativo online in lingua inglese che si svolgerà a luglio di quest’anno.

La chiamata è rivolta a giovani (dai 18 ai 30 anni circa) residenti o attivi nel territorio dell’Unione della Romagna Faentina, con un forte interesse per la fotografia, le arti visive, il documentario contemporaneo e i temi legati alle identità culturali e al dialogo tra Oriente e Occidente. Tutte le candidature saranno esaminate da una apposita giuria. La domanda motivazionali. La domanda deve pervenire entro il 5 maggio 2025, per informazioni: progettieuropei@romagnafaentina.it.