Resiste il capodanno in piazza. Forlì e Cesena rinunciano, ma nel Ravennate si fa festa

Festeggiato il Natale nell’intimità delle case, è già iniziato il conto alla rovescia per il capodanno quando è d’obbligo divertirsi in compagnia soprattutto nelle piazze. Molteplici le iniziative nel territorio ravennate, in grado di soddisfare le varie esigenze, con la musica in gran parte protagonista,a differenza di Cesena e Forlì che hanno rinunciato alle feste in centro. A Ravenna, nella centrale piazza del Popolo alle 23, a salire sul palco sarà The Inspirational Choir of Harlem di Anthony Morgan, gruppo dal sound versatile che spazia tra gospel, jazz, pop e r&b che ha partecipato a varie produzioni discografiche e cinematografiche, oltre a essersi esibito al fianco di artisti del calibro di Aretha Franklin, Stevie Wonder, Tina Turner e Bono & U2. Morgan è noto per la sua eccezionale voce da tenore, per il suo stile unico di fraseggio, arricchito da un tocco di comicità. Chi vorrà potrà pattinare sul ghiaccio in piazza Kennedy dalle 10 alle 2 del mattino. A Porto Fuori, domenica 31 dicembre, da non perdere il brindisi in piazza a cura degli Allegri Genitori.

Sempre a Faenza, ritorna per la trentesima volta il ‘Brindisi di mezzanotte sotto la torre dell’Orologio’ in piazza del Popolo, con gli Alluvionati del Liscio, neonata formazione guidata da Alvio Focaccia e prodotta da Giordano Sangiorgi. Dalla mezzanotte inviteranno tutti a brindare con spumante e panettone gratis per tutti cantando ‘Romagna mia’ per i 70 anni della celebre canzone cantata e incisa tra l’altro dalla nota cantante faentina Arte Tamburini, alla quale si desidera intitolare una via. Ma i festeggiamenti inizieranno già nel tardo pomeriggio con gli assaggi di pizza in piazza dalle 17.30, mentre la musica comincerà verso le 21.30 con il cantante Fred Mariani, l’Orchestra del Maestro Secondo Casadei, e Favole & Veleno.

Al teatro Masini di Faenza, ad allietare l’ultima sera dell’anno sarà la Filodrammatica Berton con lo spettacolo dialettale ‘Galèna Vècia’ della regista Arianna Bragliani, che riprende il tema dell’eterna battaglia tra la ricchezza materiale e i sentimenti, tra le apparenze e la verità (info e prenotazioni: 377-3626110).

Capodanno prima in piazza Baracca a Lugo, con il concerto di Mirco Mariani ed Extraliscio dalle 22.30 e fino al brindisi della mezzanotte, e poi alle Pescherie della Rocca dove – fino alle 3 del mattino – è in programma il ‘New Eve Party’ con i 3 dj set a cura di Nersone aka Ciccio B, Matteo Carli Calisesi e Luigi Bertaccini.

A Conselice, al Centro civico Gino Pellegrini di piazza Foresti, dalle 21.30, in scena l’attore Davide Dalfiume che presenterà ‘I comici del borgo: un capodanno da ridere a Cusels’ con ospiti da ‘Zelig’: Giorgio Zanetti, Stefano Bellani, Giampiero Pizzol e Maurizio Borgogni, in arte Ceccarino (info e prenotazioni: 371-5318963). A Cervia sarà l’artista Luca Piallini a firmare lo spettacolo di capodanno con ‘Happy New Moon’ del Funky Circus, alla torre San Michele. Tutti a testa in su per ammirare gli acrobati che saliranno rapidi e danzeranno sul muro della torre San Michele, brillante di mille colori, per poi planare sulle acque del canale di Cervia, accompagnati dalla vigile presenza di una grande Luna e dalla musica funky. In piazza Garibaldi, dalle 22.30 alle 2 di notte, da non perdere il concerto di Frank David e l’apertura della pista del ghiaccio. La festa circense proseguirà l’1 gennaio dalle 16, nelle strade di Milano Marittima, con la festa ‘Super Circus’ che vedrà l’alternarsi di musicisti, artisti di strada e animatori tra momenti poetici e più coinvolgenti performance. Protagonisti saranno la Circus Marching Band, lo staff del Circo Nero, gli Onirica e la Showzer Party Bandi.