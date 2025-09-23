Resistenza ai carabinieri in stazione. Spray al peperoncino per bloccarlo

Domenica pomeriggio di tensione davanti alla stazione di Ravenna, dove i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato di Ravenna un 30enne di origine marocchina, Chahir Joussef, già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti e senza fissa dimora.

L’uomo, secondo la ricostruzione degli investigatori, viaggiava a bordo di un treno dove avrebbe sottratto con l’inganno il cellulare di un ragazzo, chiedendogli di mostrarglielo con una scusa per poi trattenerlo. Il capotreno, accortosi dell’accaduto, ha chiesto l’intervento dei militari che hanno atteso l’arrivo del convoglio a Ravenna. Alla fermata, Joussef è sceso e ha tentato la fuga, ma è stato subito raggiunto e bloccato dai carabinieri.

Ai militari l’uomo ha tentato di negare gli addebiti, fornendo una diversa versione dei fatti: a proprio dire sarebbe stato fatto scendere dal capotreno alla stazione di Ravenna poiché sprovvisto del titolo di viaggio. Fatto sta che, durante i controlli lo stesso ha opposto resistenza con forza, tanto da costringere i militari a utilizzare lo spray al peperoncino per contenerlo. In stato di agitazione e sotto l’effetto dell’alcol, ha negato ogni responsabilità.

Del cellulare non è stata trovata traccia: secondo gli investigatori potrebbe essersene disfatto poco prima.

Portato in caserma, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Lunedì mattina è comparso davanti al giudice Michele Spina per il processo con rito direttissimo.

Difeso dall’avvocato Saverio Caruccio, il trentenne ha ottenuto il rinvio del procedimento a ottobre, dopo la richiesta dei termini a difesa.

Su richiesta del pubblico ministero, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ravenna.