Resistenza, ’Ragazze per sempre’ . Storie di donne in prima linea

Al teatro comunale di Russi doppio appuntamento dedicato alle donne nella Resistenza locale. Si tratta di due eventi collegati al progetto ’Passi di memoria’ finanziato dalla Regione Emilia- Romagna attraverso il bando per il sostegno a iniziative di valorizzazione e divulgazione della memoria e della storia del Novecento. Il progetto comprende diverse attività, avviate dal Comune di Russi in concomitanza con l’80°anniversario della Liberazione e volte a valorizzare le figure e i luoghi simbolo della Resistenza, come testimonianze della storia del Novecento. Attraverso teatro, musica, cinema, narrazione e percorsi storici, il progetto coinvolge cittadini e studiosi, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria collettiva.

Domani sera, alle 20,45, il primo appuntamento, con la proiezione del documentario ’Ragazze per sempre. Storie di donne nella Resistenza ravennate’ scritto e diretto da Giuseppe Masetti, con voce narrante di Elena Bucci, realizzato dall’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna, in collaborazione con Anpi, Spi-Cgil riprese e post-produzione Biroke Studio. Un film di montaggio, prodotto dall’Istituto storico della Resistenza di Ravenna in prossimità dell’anniversario del primo voto alle donne, scelto per aprire la stagione teatrale di Russi con una prima proiezione curata dalla compagnia ’Le belle bandiere’, per un omaggio riconoscente al contributo offerto da tante ragazze al movimento di Liberazione. Il filmato, della durata di 65 minuti, si avvale dei materiali d’archivio conservati presso l’Istituto storico della resistenza di Ravenna, l’Istituto Luce, l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico (Aamod) di Roma, intercalati da riprese sul campo nei paesaggi di memoria, intende portare lo spettatore a contatto con i sentimenti e le passioni civili che durante la guerra animarono le protagoniste dei gruppi di difesa della donna e di assistenza ai combattenti, maturando percorsi di emancipazione che avrebbero poi trovato seguito nella Costituzione repubblicana e nelle battaglie civili del dopoguerra.

La voce di Elena Bucci che accompagna tutto il filmato, unitamente alle riprese video curate da Shilan Shamil dello Studio Biroke, rendono del tutto attuale e stimolante la riflessione su una storia di genere che tutti dovrebbero conoscere.