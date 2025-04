Respinto, la molesta in piena notte

È iniziato davanti al giudice Antonella Guidomei un processo per stalking a carico di un 62enne ravennate, accusato di aver reso la vita impossibile a una donna conosciuta in un bar. L’uomo si era invaghito di lei, ma il sentimento non era ricambiato. Da lì sarebbero iniziate le molestie: dapprima con una presenza insistente nei pressi della sua abitazione, poi con continue apparizioni notturne sotto casa, suonando il citofono e urlando frasi di apprezzamento alternate a insulti. Spesso in stato di ebbrezza, ha continuato a tormentarla con telefonate ossessive, arrivando a contattarla anche 26 volte in una sola notte. "Se chiami la polizia, ti ammazzo", le avrebbe detto, minacciando anche di introdursi in casa saltando dal balcone. Dichiarò di possedere una pistola, ma una perquisizione disposta dalla Procura ha dato esito negativo. La donna, già affetta da disturbi per episodi pregressi, potrebbe essere sentita in forma protetta in occasione della prossima udienza, soprattutto qualora fosse presente anche l’imputato. L’uomo è difeso dall’avvocato Eleonora Raggi, mentre la donna è parte civile con l’avvocato Cristina Magnani.

All’udienza di ieri hanno parlato i carabinieri che erano intervenuti su richiesta della donna. In un caso i militari avevano scorto, sotto quella palazzina, l’ombra di una persona che si era poi dileguata. In un’altra occasione erano intervenuti i vicini di casa per fare desistere quell’uomo dai suoi proponimenti altamente molesti.

l. p.