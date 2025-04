‘Respirano ancora’. Lucarelli e Biagiarelli presentano il podcast

Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli, autore e voce di ‘Respirano ancora’, oggi pomeriggio alle 18 nella sala Oriani di Bagnacavallo presentano il primo podcast prodotto dalla loro nuova società Boutade, disponibile dal 4 aprile su tutte le principali piattaforme di streaming. Il podcast ricostruisce la vicenda dell’allevamento Fenati di Lavezzola, nel comune di Conselice, dove, fino al 4 aprile 2022, vivevano oltre 1.700 uccelli ornamentali tra gru coronate, cigni neri, fenicotteri rosa, are, turachi, piccioni viaggiatori. Un patrimonio raro, custodito da tre generazioni dalla famiglia Fenati.

Il podcast ‘Respirano ancora’ comincia da quella mattina di aprile quando, a causa di una decisione sanitaria, quel microcosmo viene spazzato via. Due anni dopo Lorenzo Biagiarelli è andato a Lavezzola per raccogliere le voci delle persone che hanno vissuto quell’esperienza, a partire da Paolo Fenati, la moglie Paola Berti e i figli Gaia e Federico. Attraverso queste testimonianze si sviluppa la vicenda che ha portato anche al processo per maltrattamento e uccisione di animali. Sul banco degli imputati figurano dieci persone, tra cui due veterinarie dell’Ausl, l’amministratore e sette operai della ditta incaricata di eseguire l’abbattimento dei volatili.

L’incontro di presentazione di oggi pomeriggio è a ingresso libero.