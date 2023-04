Ressa alle Indie, denuncia "C’era troppa gente"

Avrà un seguito giudiziario la ressa che si è verificata nella notte di sabato 8 aprile, vigilia di Pasqua, alla discoteca Indie di Cervia: il padre di un ragazzo minorenne di Cesena ha sporto denuncia contro ignoti alla procura della Repubblica di Ravenna. Nella denuncia, presentata alla compagnia dei carabinieri di Cesena, il genitore espone quanto ha saputo dal figlio sedicenne, da altri giovani che hanno partecipato alla serata e quanto visto nei video diffusi sui social (allegati alla denuncia insieme alla documentazione sanitaria).

La serata è stata molto affollata: la presenza del trapper Shiva aveva richiamato molti giovanissimi non solo dalle località vicine a Cervia, ma anche da oltre i confini romagnoli. Alle 2.30 del mattino si è creata una notevole ressa nell’unico corridoio d’uscita, i primi ad avviarsi verso l’uscita sono stati spintonati e travolti da quelli che erano dietro; qualcuno è caduto ed è stato calpestato. Tra questi il figlio del genitore che ha sporto denuncia: è rimasto a terra dolorante per una decina di minuti senza riuscire a rialzarsi perché aveva un forte dolore a una gamba e al petto. Alla fine sono arrivati gli addetti alla sicurezza e lo hanno sollevato senza alcuna precauzione per portarlo all’esterno senza preoccuparsi se quello che facevano poteva causare ulteriori danni; infatti il giovane aveva una costola incrinata e una manovra azzardata avrebbe potuto causargli la perforazione di un polmone. Successivamente sono intervenute anche pattuglie dei carabinieri che si sarebbero occupate del deflusso del gran numero di auto parcheggiate all’esterno del locale.

Il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena dove gli è stato riscontrato un trauma al ginocchio sinistro ed è stato dimesso con prognosi di dieci giorni. Ulteriori cure sono state praticate successivamente presso una struttura sanitaria privata.

Nella denuncia il padre del ragazzo, assistito dall’avvocato Giorgio Mambelli di Cesena, mette in evidenzia due elementi rilevanti: il gran numero di persone presenti nel locale, probabilmente superiore alla capienza massima prevista, e il tardivo intervento degli addetti alla sicurezza che avrebbero dovuto prevedere la necessità della loro presenza al momento del deflusso dei giovani presenti al concerto. Per questo il genitore si riserva di costituirsi parte civile nel caso che dalle indagini emergano responsabilità penali.

Altri ragazzi avrebbero riportato conseguenze nella ressa, ma fino a ora non risultano accessi all’ospedale di Ravenna né altre denunce.

Paolo Morelli