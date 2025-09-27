Resta in carcere il sedicente giudice di Pace

Al telefono un complice, non ancora identificato, si è presentato come carabiniere. Lui è poi andato di persona in qualità di sedicente giudice di Pace. Il suo obbiettivo, secondo l’accusa: depredare a Bagnacavallo un 94enne. Ma, grazie alla reazione dell’anziano e all’intervento di un vicino, i carabinieri del Radiomobile lughese si sono messi subito sulle tracce del sospettato in fuga arrestandolo mercoledì sera in quasi flagranza. Ieri mattina il gip Federica Lipovscek ha convalidato l’arresto applicando, come chiesto dal pm di turno Raffaele Belvederi, la custodia cautelare in carcere al diretto interessato: il 41enne Domenico Giaquinto, di Napoli, difeso dagli avvocati Francesco Furnari e Vanessa Di Gregorio. L’uomo deve rispondere di truffa, rapina e lesioni (per l’anziano prognosi di 10 giorni).

Secondo quanto ricostruito dal giudice nell’ordinanza, tutto è partito quando il 94enne ha ricevuto una telefonata da un sedicente carabiniere che gli comunicava che due albanesi avevano clonato la targa di suo figlio e che ora erano scattati controlli anche sull’autenticità delle banconote. Allo scopo, un giudice di pace si sarebbe presentato di lì a breve a casa sua. Poco dopo il 94enne ha incrociato nell’adrone del suo palazzo un signore distinto dal quale ha pure ricevuto un aiuto per rientrare in casa. Una volta dentro, dato che non c’erano banconote, al 94enne è stato chiesto di esibire i monili sul tavolo: a quel punto il sedicente giudice ha iniziato a esaminarli tenendosi i più preziosi. Il 94enne si è allora insospettito cercando di trattenere l’uomo e cominciando a urlare "al ladro!". Il 41enne è però riuscito a scappare spingendo ma ha dimenticato il suo cellulare sul tavolo. Le grida hanno attirato un vicino che ha soccorso il 94enne e ha chiamato il 112. Poco dopo forse il complice ha chiamato al telefono il 94enne qualificandosi come carabiniere e impartendo al vicino, che ha risposto, una serie di istruzioni per cancellare numeri in rubrica e chiamate e per ripulire con un panno l’apparecchio.

I veri militari però, grazie alle descrizioni fornite, nei pressi della stazione ferroviaria sono riusciti lo stesso a bloccare il 41enne: addosso aveva ancora alcuni monili riconosciuti dal 94enne. Secondo il giudice, l’arresto è stato eseguito legittimamente. Inoltre esiste gravità indiziaria in relazione ai reati delineati. Circa la misura cautelare, il gip ha rilevato come il 41enne sia giunto in provincia di Ravenna solo per commettere il fatto contestato dato che sul territorio non ha altri collegamenti: lui risiede stabilmente a Napoli.

