"Resta la nuova insegnante di sostegno"

È tra le questioni che stanno più a cuore ai genitori con figli seguiti a scuola da insegnanti di sostegno: la continuità. Perché, è innegabile, cambiare professoressa, specie se con quella di prima si erano raggiunti decisi miglioramenti, può rappresentare un trauma per il ragazzo e di conseguenza una regressione del suo apprendimento. Il caso, giunto da un istituto di Lugo fino sui tavoli del Tar di Bologna, è per certi versi emblematico in tal senso anche se i giudici, con apposita ordinanza depositata nei giorni scorsi, hanno detto no alla misura cautelare: e cioè in attesa di andare eventualmente nel merito della questione, per ora si continua con la nuova insegnante.

Due le ragioni che hanno portato a questa scelta: da un lato il "principio della continuità dell’insegnante di sostegno" introdotto da una apposita norma del maggio scorso ed entrato in vigore il 31 luglio, non può "allo stato trovare applicazione per l’anno scolastico 2024/2025" a causa della "mancata adozione del decreto del ministero dell’Istruzione e del Merito". Dall’altro nella relazione psichiatrica stilata a inizio mese scorso, il ripristino del rapporto con la precedente insegnante di sostegno viene inquadrato come "particolarmente indicato" senza nessun riferimento più specifico.

La questione era partita dal ricorso di due genitori contro ministero, ufficio scolastico regionale e istituto lughese in questione: vi si chiedeva l’annullamento, previa la sua sospensione, della nota del registro ufficiale del 13 novembre scorso, e di ogni altro atto collegato, con la quale si dava conto dell’avvicendamento tra insegnanti di sostegno.

Secondo la corte bolognese, presieduta dal giudice Paolo Carpentieri, anche se il principio della continuità dell’insegnante di sostegno non può essere ancora applicato per le ragioni che già conosciamo, nel ricorso ci sono comunque elementi che meritano considerazione: specie nella parte in cui si mette in luce come la giurisprudenza riconosca il principio della continuità scolastica imponendo una motivazione nel caso venga disatteso e che, nella vicenda lughese, sarebbe mancata. Tuttavia la relazione psichiatrica non ha dato conto di un "particolare disagio" del ragazzo e tantomeno e di una sua "importante regressione rispetto ai miglioramenti comportamentali e scolastici raggiunti", come invece sostenevano i familiari.

La scuola da parte sua ha inoltre messo in luce un "buon rapporto che si sarebbe instaurato con la nuova insegnante di sostegno". Tutto ciò - prosegue la sentenza -, "in un’ottica di bilanciamento degli interessi" a favore del benessere dell’alunno e influenzata anche dal fatto che ci troviamo a "quasi un terzo dell’anno scolastico", ha portato a "escludere la richiesta" dei genitori di sospendere la decisione dell’amministrazione scolastica. Le spese di giustizia sono state compensate.

Andrea Colombari