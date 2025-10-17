‘Restanza artigiana’, la convention a Roma

Nei giorni scorsi si è svolta a Roma la convention nazionale del Gruppo giovani imprenditori di Confartigianato, dedicata al tema ‘Restanza artigiana: giovani che innovano, territori che vivono’. Alla convention era presente anche la delegazione del Movimento giovani della Confartigianato Ravenna, che ha preso parte ai lavori su delega del presidente provinciale giovani Alex Montanaro. La delegazione ravennate era composta da Shilan Shamil (Biroke Studio, Fusignano) e Luca Baldani (B&C Snc, Faenza), accompagnati da Enea Emiliani, funzionario referente provinciale del movimento.

I rappresentanti di Confartigianato della provincia di Ravenna hanno avuto modo di ascoltare i contributi autorevoli, dialogare con altri giovani imprenditori provenienti da tutta Italia e confrontarsi con le linee di lavoro che il movimento intende sviluppare, anche attraverso il futuro ‘manifesto’, che verrà elaborato come esito della convention. Tra i momenti più significativi della manifestazione, gli interventi istituzionali che hanno rilanciato il ruolo strategico dell’artigianato nei territori e l’importanza del ricambio generazionale, i contributi tecnico-culturali che hanno affrontato il tema della ‘restanza’ come scelta consapevole per chi decide di rimanere nei propri luoghi d’origine, trasformandoli con innovazione e qualità, nonché le riflessioni sul rapporto tra impresa, comunità locale e progettualità urbana (l’artigiano-placemaker), tema che assume particolare rilevanza anche nei contesti periferici e meno centrali. La partecipazione a eventi nazionali come questo, rappresenta una preziosa opportunità per rafforzare la visibilità del nostro territorio, favorire il dialogo con gli attori nazionali del settore e rafforzare la consapevolezza sulle tematiche che investono il mondo e il futuro dell’impresa.