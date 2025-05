Restaurata l’Iconografia. Camaldolese

Alle 18, nella Sala Dantesca della Biblioteca Classense, si terrà l’evento di restituzione del restauro dell’Iconografia Camaldolese, un prezioso volume illustrato del XVIII secolo. Il progetto è stato realizzato grazie al crowdfunding promosso dall’Associazione Amici della Biblioteca Classense sulla piattaforma ideaginger.it, dedicata al finanziamento collettivo di iniziative culturali e sociali.

La raccolta fondi si è conclusa sabato 20 aprile 2024: oltre 218 donatori hanno contribuito con una somma totale di 12.000 euro, superando ampiamente l’obiettivo iniziale. L’Iconografia camaldolese è un manufatto di grande formato frutto di un lavoro di raccolta e assemblaggio probabilmente di un monaco camaldolese residente nell’Abbazia di Classe di Ravenna. Il volume, composto da 178 carte (356 facciate) e circa 850 stampe di varie dimensioni – da piccole immagini sacre a grandi tavole ripiegate – presentava numerosi danni, dovuti in gran parte alla sua struttura complessa e delicata.

L’intervento di restauro, a cura della ditta Formula Servizi di Forlì, è stato lungo e accurato. Le restauratrici, Maria Roberta Stanzani, Silvia Bondi e Francesca Formilli, hanno prima documentato ogni fase del lavoro con fotografie dettagliate, poi avviato un meticoloso processo di pulitura con microaspiratori e pennelli a setole morbide. Alcune stampe sono state sottoposte a deacidificazione per rallentare il degrado della carta. Le lacune sono state reintegrate con carte orientali, le lacerazioni consolidate con velo giapponese, e l’intera cucitura del volume è stata ripresa con filo di lino su tela e carta. Le porzioni danneggiate della coperta in cuoio sono state rinforzate così come il fermaglio di chiusura.