Restaurato, in collaborazione con l’Università, il Velo di Classe

Il primo appuntamento del 2023 del Museo Nazionale in via San Vitale è un ritorno di grande rilievo: torna esposto nella Sala dei Tessuti Antichi il ’Velo di Classe’, importantissima testimonianza tessile altomedievale.

Per garantire l’esposizione incondizioni ottimali, il Velo è stato riallestito a cura delle restauratrici di R.T. Restauro Tessile, con indagini diagnostiche a cura dell’Università. I risultati verranno presentati mercoledì prossimo alle 17. A seguire sarà possibile ammirare il Velo. Evento gratuito per i possessori della tessera annuale del MNRa (euro 10, ingressi illimitati per 12 mesi).