Restauro Antiche mura Completato secondo lotto alla Rocca Brancaleone

Sono terminati i lavori di restauro dei paramenti murari dell’arce all’interno del complesso monumentale della Rocca Brancaleone rientranti nel progetto di “Recupero e Valorizzazione della Rocca Brancaleone di Ravenna”, finanziato dal Piano strategico “Grandi progetti Beni culturali del Ministero della Cultura”.

"Siamo molto soddisfatti – dichiara l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – del completamento del secondo dei quattro lotti di finanziamento che riguardano la cinta muraria della Rocca Brancaleone a cui teniamo in maniera particolare per essere uno dei simboli storici della città su cui punta la nostra opera di conservazione e rivitalizzazione al tempo stesso. Ricordo però che tutte le antiche mura cittadine sono alla nostra attenzione e sono già state interessate da numerosi interventi di restauro".

I lavori di restauro delle murature della Rocca, iniziati a giugno 2022, sono consistiti nel diserbo, pulitura, lavaggio e consolidamento delle murature storiche dell’arce, a cui si sono aggiunte anche le operazioni di diserbo e disinfestazione dei paramenti murari e dei torrioni dell’intero circuito della cittadella che circoscrivono il parco pubblico, allo scopo di uniformare lo stato di conservazione delle mura dell’intera fortezza.

E’ in completamento anche un ulteriore lavoro, finanziato con risorse comunali, per la posa di cancellate artigianali in ferro in alcuni tratti delle mura della cittadella in cui erano presenti delle brecce per impedire lo scavalcamento delle mura storiche ed evitarne il rischio di caduta, oltre che di una recinzione nella zona del parco in cui sorge la quercia secolare.

Degli altri tre lotti risulta inoltre completato anche quello relativo agli interventi sulla componente verde, mentre sono in fase di gara i lotti III e IV riguardanti la riqualificazione interna dell’arce, per adibirla ad arena per pubblico spettacolo da 1400 posti, e le opere esterne.

Nell’ambito del programma di consolidamento, restauro degli elementi decorativi e murari e messa in sicurezza delle mura cittadine, rientrano anche i lavori di restauro del tratto di mura in zona circonvallazione piazza d’Armi che si sono conclusi qualche tempo fa.

Il tratto interessato è quello che corre lungo lo stradello antiche mura fino a piazzale delle Blacherne.