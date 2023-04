Restituiamo splendore al Moro di Venezia

Posto che la prerogativa di sottoporre al sindaco un’interrogazione appartiene a qualsiasi consigliere e non solamente a quelli di opposizione, dobbiamo però prender atto che a partire da questa legislatura sindaco e giunta sono stati oggetto, sorprendentemente, di un imbarazzante serie di interrogazioni in cui consiglieri comunali di maggioranza ponevano le questioni più disparate, tutte ovviamente precedentemente ben concordate, in maniera che le soluzioni e le risposte fossero poi un successo per tutti. Noi vogliamo contribuire invece, con atteggiamento diverso, ancorché costruttivo, sottoponendo al sindaco una questione apparentemente frivola ma che ha legami importanti con la storia della nostra città nonché potenziali di richiamo e di interesse: ridare lustro e visibilità al Moro di Venezia, prima di tutto per rispetto del passato e della storia recente di Ravenna, che non può certo incarnarsi un una barca appollaiata su un supporto, fuori dal circuito del centro cittadino e abbandonata senza una mano di vernice da anni, in maniera che chi vi passa accanto debba lavorare di fantasia per immaginare i fasti che furono. Per questo rivolgiamo un’interrogazione che deve intendersi più che altro un appello al sindaco affinché il Moro di Venezia venga restituito alla città e ai turisti in tutto il suo splendore.

Filippo Donati e Nicola Grandi Consiglieri Comunali Viva Ravenna