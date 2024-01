"Restyling di piazza Ricci, effettuare verifiche sui lavori"

Verificare che i lavori di ristrutturazione della piazza giardino Ricci a Massa Lombarda siano conformi a tutte le normative vigenti, soprattutto in materia di barriere architettoniche. A chiederlo, con un’interrogazione, è la consigliera regionale Marta Evangelisti (Fratelli d’Italia) che invita l’esecutivo a verificare la liceità del finanziamento concesso per la realizzazione dell’opera, le responsabilità delle figure professionali e delle imprese coinvolte, e quali azioni correttive intende intraprendere per sanare eventuali difformità o vizi dell’opera. Infine, qual è il motivo per cui l’importo originario dei lavori è aumentato.

"Il progetto di ristrutturazione della piazza – ha spiegato la consigliera regionale – prevede la trasformazione della piazza in una sorta di parco con fontane, piazzette, percorsi pedonali e un parcheggio per circa 60 auto. I lavori sono stati finanziati dalla Regione con circa 177mila euro a fronte di un importo lavori previsto inizialmente per 260mila euro. Tuttavia, risulterebbe che dopo una proroga relativa all’inizio lavori, l’importo dei lavori sia salito a 303mila euro ma con contributo iniziale invariato". "Inoltre – continua Evangelisti –, risultano aspetti da accertare in merito agli interventi, in particolare: sulla pavimentazione uso parcheggio con grigliati cementizi non complanari, quindi con formazione di scalini; fughe eccessivamente larghe che hanno già comportato la caduta di una signora in bicicletta; lo stralcio uno stallo di sosta per disabili poiché la sedia a rotelle andrebbe a incastrarsi; analogamente anche negli altri stalli non potrebbero accedere persone con ridotta capacità motoria che usano ausili come bastone o girello".

Fatte queste premesse, la consigliera di Fratelli d’Italia chiede verifiche, ricordando che, "in base alla convenzione stipulata per il progetto in questione, la Regione può attivarsi inviando i suoi tecnici delegati in sopralluogo anche per la verifica del buon esito dei lavori".