Retini, opere su lamiera ossidata

Inaugura sabato fino al 10 dicembre presso il Punto InComune di piazza Farini 34 a Russi la mostra di Bruno Retini intitolata ’Ruggine’. L’artista russiano crea le sue originali opere su lamiera ossidata con una pittura tradizionale di matrice naturalistica. Nel corso degli anni si è messo in luce aggiudicandosi importanti concorsi e partecipando a numerose mostre, sia personali che collettive. L’;inaugurazione a cura di Elio Pezzi è alle 10 e sarà visitabile il sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Da quanto tempo si dedica alla passione per la pittura?

"La passione l’ho sempre avuta fin da ragazzo a scuola. La dedizione vera e propria inizia nei primi anni ’80, quando ho iniziato il mio percorso tradizionale con pastelli, acrilico e olio dipingendo su tela per un lungo periodo. Nel 1997 ho esposto per la prima volta le mie opere a Russi. Poi intorno al 2010 per otto anni ho seguito i corsi di pittura alla scuola d’arte Ramenghi di Bagnacavallo allora diretta da Liliana Santandrea con i docenti Margherita Tedaldi e Andra Tampieri".

La tecnica di dipingere su lamiera arrugginita quando l’ha intrapresa?

"Ho iniziato nel 2016 con la ricerca di vecchie taniche, bidoni ossidati e pezzi di lamiera. Io non uso acidi, l’ossidazione della lamiera è originale e causata dallo scorrere del tempo e delle stagioni"

La composizione dell’opera come avviene?

"Una volta selezionati i pezzi di lamiera procedo con il passarci sopra due mani di un prodotto che ferma la ruggine e la decomposizione della stessa, poi eseguo una composizione cromatica dei ritagli e li assemblo su tavola. La fase della pittura viene eseguita con colori ad olio e successivamente ripasso il tutto con uno spray opacizzante per creare una omogeneità sulla superfice. Concludo il lavoro abbinando una cornice che dia dignità all’opera stessa"

Con questa tecnica e con le sue opere ha ricevuto notevole riscontro attraverso esposizioni e concorsi vero?

"Si. Lo scorso anno mi sono aggiudicato la biennale di Faenza, sono arrivato secondo nel 2021 a

Sanguinetto (Verona), ho vinto nel 2021 la prima edizione del concorso di Savignano sul Rubicone

(Rimini) dedicato al designer Dario Montemaggi, il mese scorso sono stato invitato alla

manifestazione nazionale ’Menotti art festival’ di Spoleto (Perugia). Numerose sono le mostre

personali e anche collettive a cui ho preso parte".

Gianni Zampaglione