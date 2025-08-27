Retromarcia della Diocesi. Santa Maria del Suffragio riaprirà per i fedeli

La chiesa di Santa Maria del Suffragio, in piazza del Popolo, riaprirà. Lo assicura la diocesi, attraverso le parole del vicario generale, don Alberto Brunelli. Dopo le proteste e la raccolta firme dei fedeli la diocesi fa retromarcia. "Da settembre – spiega il sacerdote – la chiesa sarà aperta tutti i giorni, dalla mattina al pomeriggio e l’apertura sarà garantita dall’Opera di religione. Quello che ancora è da stabilire riguarda il servizio liturgico. Il vescovo Ghizzoni a settembre si occuperà di riorganizzare il calendario delle liturgie in centro storico e a quel punto si saprà se al Suffragio rimarrà o meno la messa di mezzogiorno della domenica, se avrà un orario diverso o se non ci sarà più. In centro storico bisogna riequilibrare il calendario delle messe, non ha più senso, con le affluenze attuali, che ci siano, per fare un esempio, tre funzioni domenicali alla stessa ora nel raggio di cento metri quadrati".

La chiesa del Suffragio è chiusa dal 28 luglio, viene celebrata solo una funzione a settimana: la messa in lingua inglese la domenica mattina alle 9.30. Prima la chiesa ospitava una funzione, sempre domenicale, a mezzogiorno. Un appuntamento molto seguito dai ravennati e anche da qualche turista, vista la posizione. In occasione della messa del 20 luglio, era stata annunciata la chiusura della chiesa e la soppressione della celebrazione delle 12, senza certezze per il futuro.

La notizia aveva colto di sorpresa i fedeli, una settantina in estate, ottanta, cento in inverno, che avevano deciso, quasi spontaneamente, di avviare una raccolta di firme per chiedere al vescovo di tenere aperto l’edificio di culto e di mantenere la funzione domenicale del mezzogiorno. La chiesa del Suffragio, in via Serafino Ferruzzi, a pochi metri da piazza del Popolo, è una delle poche in centro, forse l’unica, a rimanere aperta tutto il giorno. Grazie anche alla disponibilità di alcuni volontari che si occupavano della custodia. La chiusura del mese di agosto è stata decisa in attesa della riorganizzazione voluta dal vescovo e anche, probabilmente, a seguito della morte di don Sergio Peano che ne era il rettore. Ora, in attesa di avere notizie sulle funzioni, i fedeli possono stare certi che la chiesa rimarrà aperta tutti i giorni per chi vorrà visitarla o solo fermarsi per qualche minuto di raccoglimento.

a.cor.