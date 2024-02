Reynolds, folk al Bronson

Iniziano i festeggiamenti per i 20 anni di Bronson Produzioni anche al Bronson Cafè, con una serie di live speciali. Si parte giocando in casa, col ritorno di Phill Reynolds, che fa parte della scuderia di Bronson Recordings. Phill Reynolds è l’alter ego “dark alt-country” del singer-songwriter e one-man-band veneto Silva Cantele. Fulminato in tenera età dai Beach Boys, durante gli anni 90 appassionato soprattutto di punk californiano, si è fatto le ossa alla guida di vari gruppi post-hardcore e milita tuttora sia negli emo-punk Hearts Apart, sia nei power pop Miss Chain & The Broken Heels. Un live gratuito alle 18 per un bell’aperitivo domenicale in via Cella 50, a Madonna dell’Albero. Nell’ultimo decennio l’amore di Silva Cantele per la musica folk ha preso definitivamente il sopravvento, espresso a firma Phill Reynolds, uno pseudonimo da uomo comune, da uomo della strada per l’appunto, che rende in realtà omaggio ai songwriter folk di protesta Phil Ochs e Malvina Reynolds.

A Ride è il suo quarto album da solista, un concept album uscito nel 2022 per Bronson Recordings. A Ride scaraventa l’ascoltatore al suo interno. Cioè dentro un trip su strada, una storia immaginaria che riguarda gli ultimi tre giorni di vita di un fuggiasco statunitense, un uomo travagliato il cui passato si ripresenta a perseguitarlo. Ingresso libero.