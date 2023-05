Riaperta la clinica del territorio "Dopo 10 giorni di passione torniamo punto di riferimento"

"Dopo 10 giorni siamo pronti a riaprire con il sorriso". Ettore Sansavini, presidente del Gruppo Gvm Care&Research, reduce dall’incontro il mattinata con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, commenta così la riapertura dell’ospedale di alta specialità Maria Cecilia di Barbiano di Cotignola dopo la chiusura forzata dovuta alle conseguenze dell’alluvione dei giorni scorsi. Ore drammatiche quelle che si sono susseguite fra il 17 e il 20 maggio scorsi quando l’acqua ha iniziato a penetrare al piano seminterrato, dove si trovano le diagnostiche e ha continuato a salire fino a occupare la hall, lasciando dietro di sé danni ancora da calcolare. In 15 ore, fra il 18 e il 19 maggio, dalla struttura sono stati evacuati 180 pazienti e 16 dalla Terapia intensiva, distribuiti fra le strutture consorelle del San Pier Damiano Hospital di Faenza, Villa Torri Hospital di Bologna, Salus Hospital di Reggio Emilia, Centro diagnostico avanzato delle Terme di Castrocaro e all’ospedale di Rimini che ne ha accolto 6 nella sua Rianimazione.

"È stato un duro colpo per noi e per i nostri pazienti – ha continuato Sansavini –. Villa Maria è considerata da molti come una casa, un punto di riferimento col quale, in quella notte fra il 18 e il 19 maggio si sono persi tutti i contatti. Forse serviva proprio questo per capire il legame che esiste fra la nostra struttura e il territorio". La forza distruttrice dell’acqua ha travolto tutto quello che poteva. "Acceleratore nucleare, Gamma Knife, diagnostiche di alta specialità, tutte al piano seminterrato – elenca –. Poi gli ascensori, gli arredi, la tecnologia. In un metro di acqua c’era tutto il nostro personale a dare una mano, dai medici, ai manager, dagli infermieri ai nostri avvocati". L’elenco dei ringraziamenti è immenso e non dimentica nessuno a partire dalle forze dell’ordine e di polizia, esercito, Ausl, le organizzazioni di volontariato e tutti coloro che, a vario titolo, sono stati presenti e hanno permesso alla struttura di riaprire in 10 giorni con il rientro graduale dei pazienti evacuati. "Sono stati i miei 10 giorni più lunghi – ha aggiunto Lorenzo Venturini, amministratore delegato del Maria Cecilia Hospital –. Ora sono contento che i nostri primi 50 pazienti siano potuti rientrare nella nostra struttura che riparte oggi per tornare a essere quel punto di riferimento di eccellenza per il territorio e per l’Italia". Con la riapertura del Maria Cecilia Hospital sono riprese tutte le attività ambulatoriali, diagnostiche e chirurgiche effettuate all’interno della struttura. I danni alla Gamma Knife sono ancora in corso di valutazione ma la prospettiva è che possa riprendere a breve la sua attività. Nel frattempo i pazienti da trattare sono gestiti nell’ospedale Anthea Hospital di Bari, che appartiene al gruppo Villa Maria ed è dotato di un macchinario identico. Per gli acceleratori lineari più danneggiati invece è molto probabile che serva la sostituzione. In questo caso, i pazienti che si devono sottoporre al trattamento sono stati riprogrammati sugli ospedali pubblici di Bologna e quelli romagnoli.

"Maria Cecilia Hospital riparte, accogliendo i pazienti e i degenti e dando una speranza di cura e assistenza a tante persone – ha commentato, Raffaele Donini, assessore regionale alla Salute –. Insieme sanità pubblica e privato accreditato devono progettare il futuro perché tutti abbiamo a cuore la salute dei cittadini. La ripartenza non è solo tornare all’attività, ma c’è l’ambizione di compiere un viaggio insieme, per ampliare la ricerca a carattere scientifico per consolidare l’eccellenza e per fare in modo che il sistema Emilia Romagna, anche da questa vicenda, esca più forte di prima". Alla cerimonia di riapertura sono intervenuti Federico Settembrini, assessore del Comune di Cotignola e mons. Giovanni Mosciatti, vescovo della Diocesi di Imola che ha benedetto la struttura.

Monia Savioli