Riaperta la provinciale Corleto dopo i lavori

La forza dell’acqua aveva letteralmente spaccato la strada per effetto della pressione. Uno dei tanti disastri di quei giorni terribili di metà maggio: l’acqua del Lamone esondato che finisce nel Cer, e che dal Cer allaga le campagne della zona di Prada. A farne le spese – oltre a campi e abitazioni – anche via Corleto, o per meglio dire la provinciale 60 ’Di mezzo Corleto’: c’è un punto infatti in cui gli argini artificiali del Cer si abbassano per passare sotto alla strada. Ed è lì che la provinciale si è rotta, creando un cratere che per mesi ha bloccato la viabilità locale. Almeno fino a ieri: "È stato riaperto al transito il tratto stradale della Sp 60 ’Di mezzo Corleto’" scrive il presidente della Provincia Michele de Pascale, che aggiunge che "la strada era stata coinvolta dall’alluvione, risultando completamente distrutta. Si raccomanda il rispetto della segnaletica stradale presente, oltre alla dovuta prudenza, in quanto restano da completare alcune opere accessorie".