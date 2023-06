Riaperta la provinciale Voglia di ripartire a San Martino e San Cassiano

È terminato dopo un mese l’isolamento di San Cassiano e San Martino in .Gattara: le due frazioni montane brisighellesi, di nuovo raggiungibili dalla Romagna dopo la riapertura della provinciale, hanno alle spalle il periodo più duro della loro storia recente. Se la frana sulla provinciale è stata parzialmente messa in sicurezza, sono tantissime quelle che hanno ferito il territorio.

Si presenta come una delle frane più grandi d’Italia quella che si estende per oltre mezzo chilometro dove prima sorgeva via Valnera. A crollare è stata l’intera sponda della vallata, dalla vetta delle colline fino al torrente che scorreva sul fondovalle. "La frana si è fermata solo quando ha trovato davanti a sé la sponda opposta della vallata", spiegano Ulderico Samorè e Deanna Pozzi, al timone di un’azienda agricola che abbraccia tutte le tipologie del paesaggio locale, dalle foreste di castagni al seminativo, fino ai pascoli riservati a pecore, capre, e ad alcuni cavalli della ormai rarissima razza da Trasporto pesante rapido. La notte fra il 16 e il 17 maggio alcuni dei loro amatissimi cavalli erano proprio sul luogo della frana, in un pascolo di cui è rimasta solo la cancellata. "Siamo riusciti a raggiungerli non appena si è fatto giorno", ricorda Ulderico Samorè. La cavalla più giovane, di circa due anni, era sommersa dal fango fino al collo. "Siamo stati capaci di estrarla, e l’abbiamo accompagnata a piedi, insieme agli altri esemplari, fino a San Martino in Gattara". Due cavalle si sono invece messe in salvo da sole: da allora vagano sui monti, di pascolo in pascolo, abbeverandosi nei torrenti e lasciando tracce qua e là. "Non appena arriveranno nei paraggi di qualche casa verremo avvisati, e le porteremo a San Martino". Ancora oggi Samorè fatica a guardare la frana che ha reso irriconoscibile la vallata: a lasciarlo più sgomento è il fatto che perfino alcuni castagneti secolari siano stati travolti dalle frane: qui per la raccolta occorrerà trasportare i sacchi in spalla per lunghi tratti. "Nei secoli di vita che hanno alle spalle neppure quegli alberi avevano mai visto niente del genere". Una serie di traumi troppo grande per Samorè: "ho avuto un infarto pochi giorni dopo. Mi hanno ricoverato a Ravenna: ora sto meglio".

Come lui, anche gli altri abitanti di San Martino in Gattara tentano di guardare avanti: "la nostra tradizionale Sagra della Collina è già in programma", rivendicano Cesare Psotti e Danilo Fabbri, presidente e vicepresidente dell’Aps San Martino, cui l’isolamento della vallata non ha cancellato il sorriso contagioso: "chi vorrà venire dovrà partire per tempo, considerando i sensi unici alternati sulla brisighellese". A livello di viabilità la situazione è comunque decisamente migliorata: "Fino a pochi giorni fa il modo più rapido per arrivare a Faenza era attraverso Lutirano, dopo continue deviazioni". I mezzi pubblici per qualche tempo sono stati gli unici ad avventurarsi sopra la brisighellese: "ma in occasione delle piogge il blocco tornava logicamente a essere totale", racconta Ilvia Bandini, barista a San Cassiano. "Più di una volta qualcuno è rimasto bloccato a Faenza".

Nonostante la riapertura della strada, il traffico sulla brisighellese è limitatissimo: del resto perfino il 2 giugno Brisighella appariva deserta. "I timori sono enormi", confida Fiorella Montevecchi, cameriera della nota Trattoria di Sant’Eufemia, rimasta aperta nonostante la mole di frequentatori della vallata sia drasticamente diminuita. "Per questo territorio potrebbe essere una bufera peggiore di quella causata dal Covid. Possiamo solo sperare che non sia così".

Filippo Donati