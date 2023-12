Riaperta l’edicola del quartiere Alberti

In questi tempi difficili - specie nel settore specifico -, c’è chi continua a provarci e a investire. Il caso è quello dell’edicola in via Sant’Alberto (grossomodo davanti alla profumeria Sabbioni), riaperta sabato. A raccontare come e perché è stata presa questa scelta è Fabio Sacchetti, responsabile della società Leonida, che collabora strettamente con RG Stampa, proprietaria dell’edicola.

"Da quanto era chiusa? – racconta Sacchetti –. A memoria mia da almeno sei anni". Sei dunque senza un punto di riferimento per il quartiere in termini di possibilità di acquistare un quotidiano, una rivista o uno dei tanti altri prodotti che queste attività, in questi anni, hanno cominciato a proporre per far quadrare i conti. L’editoria è un settore che non vive di certo uno dei suoi momenti migliori. Perché dunque investire in un’edicola? "Il nostro ragionamento – prosegue il responsabile di Leonida –, è che l’edicola si trova in un quartiere dove vivono molte persone". Insomma, le prospettive ci sono, questo il ragionamento imprenditoriale. "Sì, è così. Abbiamo pensato ’qui si può ripartire’, la gente c’è". La nuova avventura dell’edicola è ripartita come detto pochi giorni fa.

"Stiamo facendo un passo alla volta, ma intendiamo entrare a regime quanto prima. Per ora in vendita ci sono quotidiani e riviste". Col passare del tempo verrà aggiunto altro. "Il nostro obiettivo è restare aperti", garantisce. Certo, servirà un periodo valutato "in 2-3 mesi", per poter tirare le prime somme. "Adesso è importante che le persone sappiano che qui in via Alberti c’è di nuovo un’edicola", che sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 12, con chiusura domenicale.