Riaperta via Fiumazzo: "Segnale di ricostruzione"

Una splendida giornata di sole ha salutato, ieri mattina a Cà di Lugo, la riapertura alla circolazione del tratto della provinciale via Fiumazzo che il devastante evento alluvionale dello scorso maggio aveva completamente distrutto, provocando pure il crollo di una casa. Il simbolico taglio del nastro ha visto la presenza del sindaco di Lugo Davide Ranalli, dell’assessora ai Lavori pubblici e Protezione civile Veronica Valmori e del consigliere provinciale con delega alle strade e alla viabilità Nicola Pasi. Un evento significativo e tanto atteso non solo dai residenti (tra cui la titolare della trattoria ‘Al Forno’, locale che a causa di quel ‘mare’ di acqua e fango ha dovuto chiudere i battenti fino allo scorso 7 dicembre), ma anche dai tantissimi utenti della strada che in questi sette mesi sono stati costretti a utilizzare percorsi alternativi. Tornando ai drammatici eventi della scorsa primavera, col crollo dell’argine erano inoltre franate anche tutte le golene di valle, occludendo il letto fluviale che aveva pertanto deviato il corso in campagna. Successivamente la Regione ha ripristinato gli argini del fiume Santerno e, per effettuare i lavori in pochi mesi, la Provincia ha messo a disposizione dei cantieri le strade prospicenti gli argini. Così, lo scorso 12 dicembre, la Provincia ha potuto dare avvio ai lavori di ricostruzione del tratto di strada distrutto. "Grazie alla stretta collaborazione tra Provincia e Comune di Lugo – osservano il presidente della Provincia Michele de Pascale e il consigliere delegato per strade e viabilità Nicola Pasi – in soli dieci giorni siamo riusciti a operare una prima riapertura funzionale della strada. I lavori proseguiranno, sempre in stretta collaborazione tra i due enti, per il completo ripristino dell’intero ambito stradale".

Comprensibile la soddisfazione del sindaco Davide Ranalli: "Quello di oggi è un primo importante traguardo che ripristina la normale viabilità dopo l’alluvione. Con la riapertura di questa strada segniamo la cucitura di una ferita che era aperta da quella drammatica notte in cui si verificò la rottura dell’argineo. Ripristinare la viabilità significa anche ristabilire un pezzo di quella normalità che tutti stiamo ricercando. È un segnale vero di quella ricostruzione di cui spesso si parla e che può concretizzarsi soltanto grazie a una fattiva collaborazione tra tutte le istituzioni. L’attesa era necessaria per consentire i lavori di messa in sicurezza dell’argine del Santerno, ma possiamo dire che questo è un piccolo grande regalo di Natale. Ora avanti con il cantiere per ripristinare completamente la strada".

Luigi Scardovi