Riaperto al traffico viale Italia. Rinnovati pavimentazione e arredi

Riaperto ieri al traffico veicolare e pedonale (dopo una fase durata sette mesi) viale Italia, collegando le località di Tagliata e Pinarella e consentendo così di fruire nel migliore dei modi della pineta di Pinarella e della spiaggia, in vista dei prossimi eventi e della stagione balneare. Dopo il rifacimento della linea dell’acquedotto e degli allacciamenti idrici, nei tratti che sono stati oggetto di intervento sono state rinnovate integralmente le pavimentazioni, l’impianto di pubblica illuminazione e l’installazione degli arredi. Le novità sono i percorsi a raso, in cui il piano viabile risulta ora complanare con i marciapiedi e con la pista ciclopedonale e dalla posa dell’asfalto colorato, che avviene per la prima volta sul nostro territorio.

Questo nuovo materiale, oltre a migliorare la visibilità dell’asse viabile, garantirà soprattutto una riduzione della temperatura percepita. I tratti finora realizzati con queste soluzioni tecnologiche sono quelli compresi tra viale Sicilia e via Caserta e tra via San Marino e via Emilia, che in autunno si prolungherà fino a Via De Amicis. L’altro intervento di rilievo è rappresentato dall’eliminazione dell’asfalto e ripavimentazione delle traverse a mare: in autunno si interverrà su quella di via Piemonte.