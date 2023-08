Ieri, verso sera, è stato riaperto al transito il cavalcavia di via Cavina in quanto sono stati ultimati i principali lavori: nuovi giunti di dilatazione, nuovo asfalto, riposizionamento del parapetto metallico a protezione del percorso pedonale con la sostituzione degli elementi rotti. Nei prossimi giorni verranno eseguite lavorazioni marginali compatibili con il ponte aperto alla circolazione. Si è trattata dell’ultima fase dei lavori di manutenzione straordinaria, iniziati lo scorso anno con l’intervento sul ponte di via Teodora per un investimento complessivo di 700 mila euro.

"L’intervento si è concluso in anticipo rispetto ai tempi previsti – afferma l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – consentendo una viabilità scorrevole proprio in prossimità dell’apertura delle scuole".