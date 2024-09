Riaperto a Conselice il rinnovato nido d'infanzia 'Mazzanti'

Conselice (Ravenna), 3 settembre 2024 - Ad un anno dalla sua chiusura, effettuata per consentire per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza e in tempo per l'avvio del nuovo anno educativo, ieri (lunedì) a Conselice ha riaperto le porte ai propri bimbi iscritti il rinnovato nido d’infanzia comunale ‘Enrico Mazzanti’. L’intervento, finanziato grazie ai fondi europei erogati attraverso il Pnrr per un importo di 841mila euro, è iniziato a settembre 2023 e ha visto interventi sull’intero edificio di messa a norma strutturale e impiantistica; in queste settimane sarà completato anche il cortile esterno. Il nido nella sua nuova veste sarà visibile per tutta la cittadinanza in occasione dell'inaugurazione prevista per sabato 14 settembre alle 10.30.