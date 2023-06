Riaperto il ponte mobile Installati dissuasori anti-velocità per rallentare il traffico

Al termine di una giornata vissuta tra polemiche in Consiglio comunale e scambi di dichiarazioni tra Autorità di sistema portuale e Comune, il ponte mobile è stato riaperto, con la posa di dissuasori per limitare la velocità di chi accede al ponte mobile. Ma non sarà una decisione definitiva: il ponte dovrà essere richiuso per "un’ulteriore pianificazione dei lavori". Nel tardo pomeriggio è l’Amministrazione comunale a dare la notizia della riapertura, con il ripristino della precedente viabilità e la riattivazione della zona a traffico limitato di via di Roma.

La svolta a sinistra da via Carducci a via di Roma non è quindi più consentita a tutti ma solo agli aventi titolo a transitare in Ztl. Il varco Sirio tra le due vie è pertanto nuovamente attivo. Stamattina l’incrocio sarà presidiato dalla polizia locale per indirizzare correttamente gli automobilisti. Qualche ora prima, era stata l’Autorità portuale a rendere nota la decisione di riaprire l’infrastruttura alla luce del responso delle analisi sulla scivolosità della superficie del ponte, svolte dalla società Socotec. "A conclusione di tale attività di ‘prove sul campo’, è risultato non essere stata rilevata alcuna anomalia realizzativa del ponte e ugualmente è stata attestata la conformità di tutti i materiali impiegati, a quanto previsto per questo tipo di opere. Ovviamente le condizioni di sicurezza nell’utilizzo della struttura sono strettamente collegate al rispetto dei limiti di velocità, soprattutto in caso di pioggia" scrive l’Autorità portuale. Al centro dell’attenzione è la resina posata come manto stradale che aumenta la tenuta man mano che i veicoli vi circolano sopra.

Il caso, però, non è risolto. "Tuttavia, al fine di migliorare ulteriormente le caratteristiche del manufatto, acquisendo così un margine ulteriore di sicurezza che consenta di far fronte all’eventuale eccessiva velocità dei mezzi in transito – aggiunge l’Adsp - verranno commissionati ulteriori lavori di verifica ed aumento dell’aderenza del manto stradale. Queste operazioni implicano un’ulteriore pianificazione e tempi di lavorazione che comporteranno una prossima chiusura del ponte".

In Consiglio comunale, intanto, scoppiava la polemica. Dopo la relazione del sindaco de Pascale sullo stato dell’infrastruttura, con la notizia della riapertura e la precisazione che la gestione è dell’Autorità portuale, sono intervenuti tutti i capigruppo. Dai banchi dell’opposizione – con toni differenti - è arrivata la richiesta di dimissioni del presidente dell’Adsp, Daniele Rossi, mentre dalla maggioranza arriva la proposta di riprendere la discussione su un diverso attraversamento del Candiano, più efficiente e di lungo respiro.

lo.tazz.