Riaperto il salone di Barbara Bambi: "Bello tornare in piazza Ferniani"

Sorrisi, regali e un po’ di commozione sabato pomeriggio in occasione della riapertura del salone della parrucchiera Barbara Bambi "orgogliosamente in Piazza Ferniani 11" a Faenza. Gravemente danneggiato dall’alluvione, B. B. Style è stato totalmente ripristinato e rinnovato nelle opere murarie e negli arredi. "Mio marito si è occupato della struttura – afferma la titolare – mentre per l’arredamento sono stata aiutata da mio fratello". Ufficialmente il salone è tornato ad accogliere i clienti ieri. In questi lunghi mesi Bambi ha esercitato in un altro salone, in viale delle Ceramiche: "Devo ringraziare i proprietari di quegli spazi perché mi hanno ospitato gratis fino a oggi – dice –, io però ho sempre desiderato ritornare in piazza Ferniani, dove ho aperto la mia attività 23 anni fa". In un video realizzato dai figli si vede un tappo di spumante che riporta la prima data di apertura: "Lo abbiamo ritrovato incastrato sul soffitto dopo l’alluvione – prosegue Bambi –, è il tappo dell’inaugurazione, risale al 26 agosto del 2000". Un’altra bottiglia è stata stappata sabato, alla presenza del vicesindaco Andrea Fabbri, dell’assessore alla sicurezza Massimo Bosi e della direttrice di Confesercenti Chiara Venturi, oltre a diversi clienti. "Senza le donazioni non ce l’avrei fatta – conclude Bambi –, avevo attivato una raccolta, ma mi hanno anche supportato tanti amici, clienti, cugini, zii e amici di amici". Un’altra attività , oltre al bar Teresina e all’edicola di via Lapi, ha finalmente riaperto nel quartiere.

d.v.