Riaperto l’ufficio postale in via Bassi

Ha riaperto al pubblico l’Ufficio Postale di Massa lombarda. Sono terminati infatti i lavori di ammodernamento della sede di Via Bassi 33, finalizzati ad accogliere, appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Nell’ufficio postale di Massa Lombarda, così come in altri uffici postali della provincia, sono già attivi i servizi Inps per i pensionati, che possono richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. L’ufficio postale di Massa Lombarda, fornito di ATM Postamat H 24, è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.