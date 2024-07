Riapre con l’aiuto di privati la trattoria ’Al Gallo’

La Trattoria Al Gallo di Alfonsine riapre la storica Locanda, chiusa dal 2017, grazie al sostegno e al co-investimento di una cordata di oltre 20 privati cittadini e imprese di Alfonsine, che si sono uniti in una straordinaria dimostrazione di solidarietà. Questo intervento collettivo, che si somma al contributo iniziale assegnato dal Parco del Delta del Po, non solo ha permesso di restituire alla comunità un pezzo della sua storia, ma ha anche dimostrato come l’unione e la collaborazione possano generare benefici concreti per il territorio e il suo tessuto sociale. La storia de Al Gallo Trattoria & Locanda inizia in un tempo lontano, quello in cui le fotografie erano ancora in bianco e nero, il telefono era un mezzo di comunicazione raro, il lavoro era sinonimo di fatica e sacrifici e la vita sociale era fondata su rapporti solidi di genuina solidarietà.

Tra i luoghi di riferimento c’era il caffè e l’albergo di Piazza Vincenzo Monti, negli anni diventata trattoria Al Gallo. E da oggi anche Locanda. Una rinnovata struttura ricettiva per gli amanti del turismo lento e del cicloturismo, che è anche simbolo della determinazione della nuova gestione e del senso di comunità locale. "Il nostro impegno sul territorio non si limiterà a restituire alla collettività uno spazio a cui era affezionata, ma mirerà anche a valorizzare al massimo l’offerta locale. Abbiamo infatti deciso di non internalizzare tutti i servizi, ma collaboreremo con realtà a noi vicine. Il noleggio biciclette, per esempio, verrà garantito attraverso l’accordo con il ciclista locale. Inoltre, ci impegneremo a creare sinergie con le strutture ricettive del litorale o dei paesi limitrofi, rinforzando la rete di relazioni che arricchirà l’esperienza dei nostri ospiti e promuoverà l’economia del territorio", spiega Angela Matulli, socia di Al Gallo insieme ad Amal Bakkali e Enzo Montanari.

"Seppur questo locale appartenesse alla mia famiglia da generazioni, ho voluto ampliare la base sociale perché credo fermamente che solo integrando le antiche tradizioni a nuove e diverse culture si possano raggiungere risultati concreti. Non vale più guardare solo al proprio orticello. E come me, lo hanno capito anche gli oltre 20 miei concittadini che hanno deciso di sostenere finanziariamente la nostra nuova avventura, affinché la locanda possa rinascere e rivivere esprimendo ciò che sa fare meglio: farsi ambasciatrice dell’ospitalità e della caparbietà degli alfonsinesi", chiosa Matulli.

La Trattoria & Locanda Al Gallo ha aperto agli inizi del ‘900 e da allora c’è sempre stata. In oltre un secolo di storia sono cambiate le proprietà, sono passate le mode, è stato temporaneamente chiuso l’albergo ed è stata ampliata la base societaria, ma nel dna di Al Gallo resta l’energia dei territori della Bassa Romagna, capace di trasferire determinazione, intraprendenza e spirito collaborativo a tutti coloro che li abitano.