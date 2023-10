Riapre il Bar Faenza Uno: "Si riparte da via Renaccio"

Riapre oggi il Bar Faenza Uno in via Renaccio a Faenza. In sordina e senza inaugurazioni, come se centosessantaquattro giorni di chiusura forzata a causa dell’alluvione fossero stati un periodo di ferie. Invece in cinque mesi e due settimane il titolare Claudio Cantoni non ha smesso di rincorrere, nonostante i momenti difficili che non sono mancati, il giorno in cui sarebbe ritornato a servire la sua clientela dietro al proprio bancone.

"Non ci sarà un’inaugurazione perchè mi piace l’idea di ripartire da dove si era interrotto il percorso", afferma sebbene il locale da cui ripartirà non sarà lo stesso.

Cantoni infatti ha preso in affitto il bar accanto al supermercato Cofra-Conad, a pochi metri di distanza dagli spazi in cui prima esercitava. "Volevo ritornare qui al Faenza Uno – esplicita –, e dopo varie vicissitudini ho acceso un mutuo per ricominciare, a 60 anni, un percorso nuovo". Di avventure il titolare del bar ne ha vissute davvero tante: "La vita mi ha fortificato – sottolinea raccontando alcune circostanze personali, per poi passare ad alcuni aneddoti professionali –. Ho frequentato l’alberghiero e ho sempre lavorato nello stesso ramo. Con la Fenice Catering andavamo agli internazionali di tennis al Foro Italico, ho servito il Papa al convegno eucaristico di Bologna nel 1996, e sono stato il cameriere personale di Bob Dylan, di Pavarotti al Pavarotti & Friends di Modena. Ho anche conosciuto Lady Diana di persona in una saletta privata con il principe Ranieri di Monaco. Dopo un periodo all’estero sono rientrato a Faenza e negli ultimi 17 anni ho gestito il bar Faenza Uno. Amo questo lavoro".

Perciò nei giorni seguenti all’alluvione, quando Cantoni si è recato al bar per verificare la situazione è stato colto da "reazioni contrastanti – afferma –. Non sono legato alle cose materiali, più ai ricordi. E quando abbiamo alzato la serranda mi è venuta la febbre, ero devastato. Avevamo una squadra di calcio amatoriale quindi oltre alle merci, agli arredi, e quant’altro ho dovuto buttare via le foto, le coppe, tutto. Non avrei mai pensato di vivere un’esperienza del genere. Io abito a Sant’Andrea quindi in casa non abbiamo subìto danni, ma per un mese durante la notte continuavo a sentire il rumore degli elicotteri. Il sorriso di mia figlia e l’affetto della famiglia mi hanno aiutato".

Non solo: "Non ho ricevuto ristori ma tante persone mi hanno sostenuto ed incoraggiato, anche solo con un saluto o una telefonata. Questo è l’orgoglio più grande per me, ed è il motivo per cui in vista della riapertura ho tanta adrenalina. Non aspetto altro, quando sarò nuovamente dietro al bancone mi toglierò un peso".

Al bar Faenza Uno prima dell’alluvione lo staff era composto dal titolare, dalla cognata-socia e da due collaboratrici. "La società è cambiata, ora sono da solo, ma mia cognata continuerà a lavorare con me, ed ho assunto anche le due collaboratrici che ero stato costretto a licenziare. Ripartiremo quindi con la stessa squadra".

Damiano Ventura