Riapre il Conad dopo i lavori

Oggi riapre il Conad City di Fusignano, interamente rinnovato. Il taglio del nastro, dopo i lavori di ristrutturazione totale dell’edificio e degli impianti, avverrà alle 8.30 alla presenza della direttrice Assistenza rete di Commercianti Indipendenti Associati Conad, Federica Corzani. Le porte al pubblico si apriranno alle 9, dopo la benedizione dei locali da parte del parroco.

Nel punto vendita, che si estende per 650 metri quadrati e si trova in via Garibaldi 22, lavorano una trentina di dipendenti. A gestirlo è la società Conad Fusignano snc di Barbara Pasi e Natascia Bartolini. Tra le novità le casse rapide, per pagare la spesa più velocemente in autonomia.