Riapre il Moog Slow Bar. Ma sarà in via Corrado Ricci: "Pronti entro fine giugno"

Ravenna, 8 maggio 2025 – Era sabato 4 novembre 2023 quando in vicolo Padenna erano arrivate centinaia persone di tutte le età per dire addio al Moog Slow Bar, locale che in 12 anni era diventato un punto di riferimento nel centro storico, dove si beveva qualcosa con gli amici prima o dopo cena, si ascoltava musica dal vivo e si partecipava a iniziative culturali. Oggi, dopo quasi due anni, arriva la bella notizia: "Il Moog riaprirà in via Corrado Ricci, al numero 8. Stiamo lavorando a pieno ritmo e speriamo di riuscire a inaugurare entro la fine di giugno", raccontano i titolari Alessandro Brischia e Luciano Leonardo.

Nel 2023, i proprietari dell’immobile di vicolo Padenna avevano deciso di non rinnovare il contratto di locazione del locale, perché al suo posto volevano creare un bed and breakfast. E così le luci del Moog si erano spente. "Per tutto questo tempo – raccontano – abbiamo cercato di trovare soluzioni alternative: abbiamo visto diversi locali, partecipato a bandi, ma non si sono mai create le condizioni giuste. Finché non siamo venuti qui in via Corrado Ricci". È un portone di legno tra la piadineria "L’ingrediente segreto" e i portici dell’Altro Mercato la via d’accesso al locale. Nessuno lo noterebbe se non avesse affisso sopra il foglio dei lavori. Eppure, è proprio lì dietro, in una piccola corte interna, che si nasconde quello che diventerà, nelle parole dei titolari, "un giardino segreto dentro la città".

"Il nuovo Moog sarà sempre il Moog, ma diverso: è un locale più intimo, in pieno centro storico ma nascosto alla vista. Atmosfere inglesi, ma anche centro culturale. Riproporremo piccoli concerti d’autore, presentazioni di libri, eventi per bambini e talk. Di certo torneranno ‘I sabati del Moog’ con Ivano Mazzani. Rispetto al vecchio locale, punteremo molto sull’aperitivo, con selezioni di birre, vino, cocktail, e qualche stuzzichino. L’idea è quella di chiudere intorno a mezzanotte", racconta Luciano Leonardo.

Il nuovo locale vedrà nella corte interna la presenza di molte piante, per rendere l’ambiente accogliente e fresco; mentre, all’interno, ci sono i pavimenti originali in graniglia e palladiana, muri dai toni scuri e carta da parati Vittoriana. Sono tre le sale interne, che verranno arredate con pezzi di riutilizzo e nuovi inserti, e un bagno. All’entrata, per il momento coperto da oggetti da lavoro, c’è già lo storico bancone che ha servito il ‘vecchio Moog’ dal 2012, anno di apertura. "L’assetto definitivo del locale non è ancora ben definito – continuano i titolari – ma l’idea è quella di creare un salottino. Non diciamo oltre perché vogliamo che sia una sorpresa per tutti. Per l’apertura? Ci mancano gli ultimi lavori e l’allaccio alle utenze, poi siamo pronti a partire".