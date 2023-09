Riapre il Podere Pantaleone

L’Oasi Podere Pantaleone di Bagnacavallo, lungo la via omonima, laterale di via Stradello, dopo la pausa estiva riapre al pubblico oggi e fino al 15 ottobre tutte le domeniche pomeriggio. La visita è libera e gratuita dalle 14.30 alle 18.30.

"La fine dell’estate porta come tutti gli anni l’esplosione della fioritura dell’edera in oasi – spiega Roberto Fabbri dell’associazione Lestes, che gestisce il podere – ed è possibile vederla con i suoi abbondanti fiori giallastri lungo i sentieri o individuare questi verso il cielo ascoltando lo stordente e inebriante ronzio di una moltitudine di insetti impollinatori come api domestiche, api selvatiche, vespe, farfalle, mosche varie e tanti altri esapodi. Questa pianta autoctona nell’oasi è molto presente sia a terra sia abbarbicata su tanti alberi e costituisce una “ricchezza” per l’ambiente boschivo".