Riapre il Woodpecker: l’ospite sarà Albertino

Tornano le notti del Woodpecker, storica discoteca di Milano Marittima, che riparte venerdì 30 giugno, mettendo in console il resident Mitch B. e con lui uno dei dj italiani più importanti di sempre, Albertino (m2o, Radio Deejay).

Il sound è soprattutto house, ma non solo, da vivere in party pensati soprattutto per un pubblico over 25.

I dj al Woodpecker, però, non sono però gli unici e soli protagonisti. Con la loro musica andranno in scena veri show interpretatati da ballerini e performer professionisti, spettacoli sempre diversi per ogni serata d’apertura del locale.

Per informazioni: www.woodpeckerdiscoteca.it.