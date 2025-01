Riapre la biblioteca di Reda: grazie ai volontari sarà accessibile ogni venerdì

A Reda si celebra la riapertura della Biblioteca di Comunità, chiusa dal 2019. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità di un gruppo di volontari, originari di Reda ma anche di Faenza e addirittura di San Martino in Gattara, i quali, in collaborazione con l’amministrazione comunale e il personale della Biblioteca Manfrediana, hanno deciso di ridare vita a questo spazio di grande importanza per la comunità locale. Tutto ha avuto inizio lo scorso settembre, quando un gruppo di genitori ha avviato un progetto di volontariato per offrire uno spazio pomeridiano gratuito ai bambini delle scuole elementari: da lì è nata l’idea di riaprire la biblioteca. Il progetto ha coinvolto numerosi residenti e associazioni locali, tra cui la società sportiva Reda Volley e il centro sociale del quartiere. Grazie alla collaborazione con la Biblioteca Manfrediana, che ha fornito supporto organizzativo e formativo, è stato possibile riorganizzare gli spazi, aggiornare il catalogo dei libri e definire gli orari di apertura.

Anche la Pro Loco di Reda ha contribuito, donando due nuovi computer per la gestione del prestito librario. La biblioteca sarà aperta ogni venerdì, dalle 10 alle 12, per i bambini dell’asilo parrocchiale, dalle 14 alle 16 per gli alunni delle elementari, e dalle 16 al 18 al pubblico. Un gruppo di otto volontari si alternerà per garantire il funzionamento del servizio, coprendo i turni su base bimensile. Grazie al contributo della Biblioteca Manfrediana, il patrimonio librario è stato aggiornato con decine di nuovi libri. La catalogazione e la gestione tecnica continueranno a essere curate dalla Manfrediana, mantenendo Reda come un suo distaccamento.