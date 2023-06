Riapre la Brisighellese A senso unico alternato

Riapre la Provinciale 302 fra Brisighella e San Cassiano, colpita dalle frane seguite agli eventi del 16 maggio. L’apertura della Brisighellese sarà per ora solo a senso unico alternato ma è una novità molto significativa per tutta la vallata e che renderà Brisighella nuovamente accessibile anche dalla Toscana.

"Sono in via di conclusione i lavori di prima messa in sicurezza delle frane lungo la provinciale 302 fra Brighisella e San Cassiano – spiegano dalla Provincia – . In particolare per la frana di monte sono state poste in opera le barriere paramassi e nei prossimi giorni sarà completato il sistema di monitoraggio del versante. Anche i primi lavori relativi alla frana di valle sono in via di completamento. Pertanto, a partire dalla tarda mattinata di sabato 17 giugno (oggi, ndr), sarà possibile aprire al transito veicolare a senso unico alternato il tratto oggetto dei lavori".

Nei giorni scorsi i vertici della provincia – il presidente e sindaco di Ravenna, Michele de Pascale e il consigliere delegato alle strade Nicola Pasi – hanno incontrato l’amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Massimiliano Pederzoli: "Ringraziamo per la collaborazione e la comprensione la comunità di San Cassiano e il Comune di Marradi con cui in questi giorni ci sono stati diversi momenti di confronto. Oggi come promesso abbiamo mantenuto l’impegno preso di indicare come priorità per l’intera vallata la riapertura della sp 302 Brisighellese in condizioni di sicurezza".

Sul tema sono intervenuti il Pd di Brisighella e il gruppo consiliare Insieme per Brisighella: "L’operazione si è conclusa – affermano – grazie all’intervento della Provincia di Ravenna, che ha messo in campo competenze e imprese, per ricucire una vallata, un comune, due provincie e due Regioni. Ringraziamo la Provincia per il lavoro svolto, consapevoli delle difficoltà oggettive, dei tempi di lavorazione e verifica, della volontà di trovare soluzioni per ridurre al massimo i disagi superando i confini amministravi e di competenza". Per Pd e Insieme per Brisighella: "Questo è stato il momento del lavorare insieme, portando sul tavolo idee, suggerimenti e i diversi pun di vista per ricostruire un territorio ferito nel profondo e sarà necessario farlo ancora per altro tempo, perché ci sono ancora strade non transitabili, cittadini che devono fare percorsi più lunghi: insieme si può fare". Poi la stoccata al sindaco Pederzoli: "Ci dispiace profondamente – accusano – che l’amministrazione comunale di Brisighella non abbia colto questo aspetto, ma sia sempre stata pronta a trovare un colpevole: la provincia, i sindaci del PD, Il presidente della Regione. Ora il nostro territorio ha suturato una prima ferita, c’è ne sono altre, e per curarle serve l’aiuto di tutti".