Riapre la piscina di Rossetta

Questo sabato riapre la piscina intercomunale di Rossetta. L’impianto, gestito da Agis per i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo e Fusignano, è composto da due piscine, campi da beach soccer, beach volley, beach tennis, servizio bar e ristorazione, oltre ad un’ampia area verde attrezzata con gazebo, lettini e ombrelloni, nonché un’area giochi rinnovata per bambini e ragazzi.

La struttura resterà aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. L’ingresso giornaliero ha un costo di 6 euro per gli under 12 e di 9 euro per gli adulti, mentre è gratuito per gli under 4 e le persone con invalidità oltre il 66% (l’accompagnatore entrerà con ingresso ridotto).

Oggi e Domani la biglietteria sarà eccezionalmente aperta dalle 13 alle 19 per informazioni e per la campagna abbonamenti stagionali. Per info: 329 4462552.

lu.sca.