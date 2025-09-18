Riapre la piscina, inizio lavori a metà ottobre

Alla piscina comunale di Lugo è avvenuto il cambio di gestione e ora è tutto pronto per dare il via alla nuova stagione sportiva. Sarà infatti il comitato Uisp Ravenna-Lugo, in associazione temporanea d’impresa con la cooperativa faentina Nuova Co.Gi.Sport, a gestire l’impianto per i prossimi sette anni, quindi fino alla fine dell’estate 2032. L’apertura della struttura sportiva di piazzale Veterani dello sport, che da ormai più di 50 anni è l’impianto natatorio di riferimento per tutto il territorio della Bassa Romagna, è prevista per sabato dalle 14.30 con un open day inaugurale completamente gratuito di acquafitness; allo stesso tempo sarà inoltre possibile accedere alle vasche per utilizzare anche le corsie riservate al nuoto libero dalle 14 alle 19. Domenica apertura regolare dalle 8.45 alle 13 con ingresso a pagamento. Il via ai corsi e a tutta l’attività natatoria è in programma invece da lunedì 22 settembre. Sarà da questa data che riprenderanno le lezioni di nuoto per bambini e adulti organizzate dalle associazioni sportive, così come i corsi di acquafitness e tutte le sedute di allenamento delle società agonistiche e non. L’autunno sarà caratterizzato dall’inizio dei lavori di ristrutturazione programmati dall’Amministrazione comunale lughese, che nei mesi scorsi ha condiviso con le associazioni la scelta di non chiudere completamente la piscina per periodi prolungati e avviare invece le opere di ammodernamento optando per interventi ‘a zone’, distribuiti nel corso di tre annualità. In questo modo i lavori non impediranno lo svolgersi delle attività delle associazioni. I cantieri saranno dilazionati nel tempo in maniera da lavorare in esterna durante l’inverno e, viceversa, all’interno in estate.

La giunta ha approvato lo schema per la riqualificazione del complesso con relativo cronoprogramma degli interventi, che interesseranno l’area fino al 2028, per un importo complessivo di 4 milioni 600mila euro, di cui 1 milione 900 mila destinati alla realizzazione dei nuovi locali tecnici e delle vasche di compenso, 1 milione 900 mila per le opere interne e i rimanenti 800 mila per il rifacimento di piano vasca, palestra e sottotribuna. A metà ottobre, salvo imprevisti, saranno avviati i cantieri per la realizzazione della nuova struttura tecnica e delle vasche di compensazione, intervento della durata di quasi un anno, con fine lavori fissata per settembre 2026. "Questa riapertura è frutto di un lungo percorso di condivisione e progettazione, che ci ha consentito di mantenere operativa la struttura, pur con un importante cantiere aperto – conclude la sindaca di Lugo Elena Zannoni –. La città di Lugo presto avrà una struttura completamente rinnovata, un impegno preso in campagna elettorale e che abbiamo intenzione di mantenere, poiché si tratta di un servizio prioritario. Sappiamo che la convivenza con un cantiere di questa portata non sarà semplice, dovremo affrontare i disagi che ne conseguiranno per almeno due anni, per questo ringraziamo la nuova gestione per aver scelto di affrontare questa importante sfida".

Matteo Bondi