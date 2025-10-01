Riapre la scuola di musica ‘Rossini’. Sabato pomeriggio c’è l’open day

Dopo la riapertura di oggi, la scuola comunale di musica ‘Gioachino Rossini’ di Cervia accoglie i futuri allievi per un open day, aperto a bambini grandi e piccoli, alla scoperta dello spartito e delle sette note. L’appuntamento è sabato 4 ottobre dalle 14.30 alle 18.30. L’evento è un’occasione per conoscere da vicino i corsi dell’anno scolastico 2025/26, incontrare gli insegnanti e provare gli strumenti musicali e il canto con la guida dei docenti. L’appuntamento è in via della Rimembranza 2 a Cervia, nella sede della scuola. Per informazioni e contatti si può visitare il sito www.scuolarossini.it o scrivere una mail all’indirizzo info@scuolarossini.it.

L’offerta formativa offre la possibilità di scegliere l’indirizzo di studi, tra Classico (pianoforte, chitarra, violino, violoncello, flauto, clarinetto, sassofono, tromba) e Moderno (canto, chitarra elettrica, tastiera, basso e batteria). Ai più piccoli sono invece dedicati i laboratori di scoperta del suono tramite il gioco: Giocabimbo (3-5 anni) il lunedì alle 16.30, Giocasuono Pianoforte (4-6 anni) il martedì alle 16.40 e Giocasuono Percussioni (4-6 anni) il mercoledì alle 17.

La scuola comunale di musica ‘Gioachino Rossini’, gestita dalla ‘Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri’, conta oltre cento allievi, da oltre quarant’anni forma grandi e piccoli e, attraverso l’organizzazione di concerti ed eventi, promuove l’educazione musicale come strumento di crescita personale e culturale.