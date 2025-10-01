Ha vinto senza urlare

Ha vinto senza urlare
Riapre la scuola di musica 'Rossini'. Sabato pomeriggio c'è l'open day
1 ott 2025
ILARIA BEDESCHI
Cronaca
Riapre la scuola di musica ‘Rossini’. Sabato pomeriggio c’è l’open day

Dopo la riapertura di oggi, la scuola comunale di musica ‘Gioachino Rossini’ di Cervia accoglie i futuri allievi per un open day, aperto a bambini grandi e piccoli, alla scoperta dello spartito e delle sette note. L’appuntamento è sabato 4 ottobre dalle 14.30 alle 18.30. L’evento è un’occasione per conoscere da vicino i corsi dell’anno scolastico 2025/26, incontrare gli insegnanti e provare gli strumenti musicali e il canto con la guida dei docenti. L’appuntamento è in via della Rimembranza 2 a Cervia, nella sede della scuola. Per informazioni e contatti si può visitare il sito www.scuolarossini.it o scrivere una mail all’indirizzo info@scuolarossini.it.

L’offerta formativa offre la possibilità di scegliere l’indirizzo di studi, tra Classico (pianoforte, chitarra, violino, violoncello, flauto, clarinetto, sassofono, tromba) e Moderno (canto, chitarra elettrica, tastiera, basso e batteria). Ai più piccoli sono invece dedicati i laboratori di scoperta del suono tramite il gioco: Giocabimbo (3-5 anni) il lunedì alle 16.30, Giocasuono Pianoforte (4-6 anni) il martedì alle 16.40 e Giocasuono Percussioni (4-6 anni) il mercoledì alle 17.

La scuola comunale di musica ‘Gioachino Rossini’, gestita dalla ‘Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri’, conta oltre cento allievi, da oltre quarant’anni forma grandi e piccoli e, attraverso l’organizzazione di concerti ed eventi, promuove l’educazione musicale come strumento di crescita personale e culturale.

