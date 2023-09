Riapre larga parte del cimitero

Riapre quasi completamente il cimitero dell’Osservanza di Faenza, finora in larga parte chiuso dopo i danni dell’alluvione di maggio (parzialmente riaperto per tappe successive). Lo ha fatto sapere Azimut, la società a capitale pubblico-privato che gestisce il cimitero. "A partire da lunedì 18 settembre 2023 saranno accessibili tutte le zone del cimitero ad eccezione del Giardino del Ricordo, della Badia II interrata e della porzione di Badia II ubicata al di sotto del seminterrato. Si raccomanda di prestare la dovuta attenzione durante le visite al Cimitero, di attenersi alle indicazioni fornite da Azimut . e di non introdursi nelle residue aree ancora interdette per motivi di sicurezza". Per lunedì è stata anche indetta una conferenza stampa sul tema.