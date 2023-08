Riapre l’edicola in via Lapi "Ho ricevuto tanto affetto"

Aveva promesso agli utenti ma in primis a se stesso che avrebbe riaperto la sua attività colpita dall’alluvione. E così è stato. Ieri, dopo oltre cento giorni di continui lavori, Luca Alvisi ha riaperto la sua edicola in via Lapi a Faenza. Un’attività di prossimità riconosciuta nel quartiere e che è stata anche un progetto di vita per l’esercente. L’edicolante infatti durante la crisi del 2009 era stato messo in cassa integrazione dalla ditta per cui lavorava, e così aveva deciso di mettersi in proprio rilevando, con la fidanzata, l’edicola in cui da bambino andava ad acquistare le figurine.

Quattro anni dopo, con un investimento di 100mila euro aveva riqualificato l’attività, che lo scorso maggio era stata completamente sommersa dal fango e dall’acqua del Lamone. Luca Alvisi non si è però perso d’animo e con pazienza, aiutato da clienti, amici e parenti si è rimboccato le maniche. Ha buttato via tutto ciò che era irrecuperabile, ha pulito i locali, ha ripristinato l’impianto elettrico, ha svolto gli interventi necessari sul controsoffitto e sui pavimenti, quindi ha riacquistato il terminale e i materiali ed ha finalmente riaperto ieri. Durante questi cento lunghi giorni in tanti sono andati a trovarlo, per un saluto e per spronarlo a non arrendersi. Lui stesso infatti ieri ha ammesso: "La gente mi ha fatto capire di essere importante per loro, ho ricevuto molto affetto in questo lungo periodo".

Non sono inoltre mancati momenti di sconforto "I primi 15 giorni con i volontari abbiamo fatto un sacco di lavoro – ha raccontato –, c’è stato anche un momento in cui moralmente mi sono abbattuto, ma un pensiero è stato più forte degli altri: ho sempre pensato di voler riaprire". Per amore del proprio mestiere, ed anche per necessità - "lo stipendio a casa bisogna portarlo" - alla fine Luca è riuscito a ripartire dando così un segnale a tutto il quartiere che oggi si presenta ancora molto ferito. I primi piani delle case circostanti sono infatti ancora vuote, le finestre e le porte sono aperte, e le attività chiuse, quasi tutte quelle lungo via Lapi sono ancora chiuse.

Ciononostante in molti ieri si sono recati all’edicola. Chi per acquistare un quotidiano o una rivista, chi per lasciare un pacco da spedire, chi per pagare una bolletta e chi infine per stringergli la mano e complimentarsi per la nuova inaugurazione.

E come tutte le inaugurazioni che si rispettino c’erano anche il sindaco Massimo Isola con la fascia tricolore indosso, il vicesindaco Andrea Fabbri e la rappresentante di Confesercenti Chiara Venturi. "Per me questa apertura è un punto di partenza – ha concluso Alvisi –. Il quartiere è ancora vuoto, e c’è ancora bisogno di fare molto qui". Di certo la riapertura può considerarsi un bel segnale di ritorno alla normalità.

Damiano Ventura